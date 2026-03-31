Новосибирец украл с работы 9 млн рублей и проиграл деньги на ставках

В Новосибирске мужчина получил три года колонии за кражу 9 млн рублей с работы
В Новосибирске суд приговорил 36-летнего местного жителя к трем годам колонии общего режима за кражу 9 млн рублей из сейфа магазина. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.

По данным следствия, подсудимый работал в магазине и имел доступ к сейфу. Он похитил принадлежащие работодателю деньги в размере 9 млн рублей. Деньги новосибирец потратил на ставках в онлайн-казино.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, в ходе расследования обвиняемый частично возместил ущерб. Приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы.

До этого в Ростове грабитель избил и обокрал женщину, открывшую ему дверь. Мужчина убедил хозяйку впустить его, войдя в квартиру, он напал на потерпевшую, жестоко избил, похитил 585 тысяч рублей и скрылся. Стражи порядка установили личность грабителя, им оказался житель Ростова. В ходе следствия похищенное имущество изъяли и вернули владелице. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело

Ранее в Башкирии мужчина украл дорогой компьютер, но разбил его, покидая место преступления.

 
