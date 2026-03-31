Новосибирец украл с работы 9 млн рублей и проиграл деньги на ставках

В Новосибирске мужчина получил три года колонии за кражу 9 млн рублей с работы

В Новосибирске суд приговорил 36-летнего местного жителя к трем годам колонии общего режима за кражу 9 млн рублей из сейфа магазина. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.

По данным следствия, подсудимый работал в магазине и имел доступ к сейфу. Он похитил принадлежащие работодателю деньги в размере 9 млн рублей. Деньги новосибирец потратил на ставках в онлайн-казино.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, в ходе расследования обвиняемый частично возместил ущерб. Приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы.

