ISU готовит изменения после скандала с Гуменником на Олимпиаде

Международный союз конькобежцев (ISU) планирует создать единый банк музыки для программ в фигурном катании, чтобы избежать проблем с авторскими правами. Об этом сообщает РИА Новости.

Организация хочет получить лицензии на использование музыкальных каталогов компаний Universal Music Group, Universal Music Publishing Group, Sony Music Entertainment, Sony Music Publishing, Warner Music Group, Warner Chappell, Kobalt Music и Beggars. Кроме того, ISU работает над созданием библиотеки композиций «в стиле Spotify».

Причиной для изменений в правилах использования музыкальных композиций стали скандалы, связанные с музыкальными правами. Российскому фигуристу Петру Гуменнику пришлось менять короткую программу на Олимпийских играх 2026 года в Италии из-за отзыва разрешения на использование музыки к фильму «Парфюмер», на которую она была поставлена. По ходу ОИ произошло еще несколько скандалов с музыкальными правами.

На Олимпиаде Гуменник набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после выступления в коротких программах. При этом Олимпиада в Италии стала вторым международным стартом, куда были допущены российские фигуристы — для того, чтобы отобраться на Игры Гуменник и Аделия Петросян выступили на квалификационном турнире в Пекине.

