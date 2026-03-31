Синоптик рассказал, что март в столице оказался рекордно теплым

Март в Москве попал в климатическую категорию «очень теплых» месяцев. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Март в столице оказался рекордно теплым, на 5,6° превысил климатическую норму, попав в климатическую категорию «очень теплых» месяцев», — написал он.

Ситуация с осадками обратная — их выпало всего 10 мм, что меньше четверти (24%) от месячной нормы. Это второе место в списке самых сухих в XXI веке, отметил синоптик.

По его прогнозу, апрель также будет теплым — средняя температура воздуха в следующем месяце в Москве ожидается на 1-2°C теплее климатической нормы. Количество осадков ожидается близким к норме.

Первая половина апреля пройдет при температуре днем +13…+18°C, добавил ведущий специалист центра погоды «Фобос».

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что жителям столичного региона следует быть готовыми к погодным аномалиям, включая арктические вторжения и майские снегопады.

