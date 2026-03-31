Трамп раскрыл, как долго продлится операция США против Ирана

Президент США Дональд Трамп в интервью газете New York Post заявил, что военная операция Соединенных Штатов против Ирана не затянется надолго.

«Мы не собираемся задерживаться там надолго. Нам не придется задерживаться там надолго — сказал он.

При этом Трамп подчеркнул, что США необходимо сделать еще многое, чтобы «подавить их наступательные способности, какими бы они у них ни остались».

По мнению главы Белого дома, Ормузский пролив будет открыт «автоматически» после завершения конфликта с Ираном. Президент США считает, что у Ирана «не осталось сил».

«Пусть страны, использующие пролив, пойдут и откроют его», — отметил Трамп.

Также он заявил, что его страна впредь не будет оказывать помощь в защите интересов стран, которые отказались поддержать американскую военную операцию против Ирана.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что боевые действия на Ближнем Востоке должны быть завершены как можно скорее.

Ранее в Евросоюзе признались, что не понимают целей операции США против Ирана.