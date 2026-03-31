Путин понадеялся, что Петербург всегда будет культурной столицей России

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что город Санкт-Петербург всегда будет культурной столицей России. Его слова передает ТАСС.

«Петербург всегда называли культурной столицей России. Надеюсь, будут и в будущем так говорить о Петербурге», — отметил президент.

Путин выразил свои надежды после речи главы ВТБ Андрея Костина. Тот рассказал, что в Санкт-Петербурге будет создан новый крупный культурный центр. Костин напомнил, что город на Неве часто называют культурной столицей страны.

В декабре 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче «Ленфильма» в собственность Санкт-Петербурга.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказывал, что после перехода киностудии в собственность города планируется снимать патриотическое кино. По его словам, среди новых картин могут быть и посвященные специальной операции России на Украине.

30 марта генеральный директор «Ленфильма» Надежда Андрющенко сообщила, что студия планирует снять картину о китайской культуре в Санкт-Петербурге.

Ранее суд в Петербурге вынес приговор рэперу Оксимирону (признан в РФ иностранным агентом).

 
