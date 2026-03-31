«Сын с аутизмом захотел котлет»: режиссер умер после драки и спас четверых

Раскрыта настоящая причина смерти независимого южнокорейского кинорежиссера Ким Чан-мина. Об этом пишет Korea Times.

Он скончался в результате кровоизлияния в мозг в ноябре 2025 года. Теперь выяснилось, что причиной кровоизлияния стал удар, полученные в драке.

Изначально близкие рассказывали, что 40-летний кинематографист упал в обморок в ресторане 20 октября. В новом заявлении уточнили, что на Ким Чан-мина напали двое других гостей ресторана.

«Ким в день инцидента пошел в круглосуточный ресторан, потому что его сыну, страдающему аутизмом, внезапно захотелось свиных котлет. Во время трапезы посетили, сидевшие за другим столиком, стали ругаться из-за шума, Ким получил удар кулаком и упал на пол. Примерно через час его перевезли в ближайшую больницу, но в итоге он скончался», — сказал один из членов семьи.

Полиция запросила ордера на арест двух подозреваемых в нападении по обвинению в непредумышленном убийстве, но суд отклонил запрос. Только в марте 2026 года дело было передано в прокуратуру.

В социальных сетях сестра погибшего рассказала, что своей смертью Ким Чан-мин спас четверых человек — им были пожертвованы его органы.

