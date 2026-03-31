Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Политика

Зеленский сделал заявление о выводе ВСУ из Донбасса

Зеленский: Россия дала Украине два месяца на вывод ВСУ из Донбасса
Valentyn Ogirenko/Reuters

Россия дала Украине два месяца на вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса, иначе условия мирного договора изменятся. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, его слова приводит RT.

Украинский лидер уточнил, что условия ему передали американские посредники.

«Россия рассчитывает занять Донбасс за два месяца. Я удивлен, как можно до сих пор в это верить», — добавил он.

До этого Зеленский заявил агентству УНИАН, что его слова по поводу вывода ВСУ из Донбасса и позиции США были правдивыми. Он пояснил, что Соединенные Штаты рассматривают предоставление гарантий безопасности Украине только после вывода ВСУ из Донбасса, на чем настаивает Москва. Зеленский же считает, что в таком формате договоренности не будут работать.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Зеленский соврал, сказав, будто Вашингтон принуждает Киев вывести ВСУ из контролируемых районов Донбасса.

Ранее Зеленский рассказал, почему не может вывести ВСУ из Донбасса.

 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
