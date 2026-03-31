Зеленский сделал заявление о выводе ВСУ из Донбасса

Зеленский: Россия дала Украине два месяца на вывод ВСУ из Донбасса

Россия дала Украине два месяца на вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса, иначе условия мирного договора изменятся. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, его слова приводит RT.

Украинский лидер уточнил, что условия ему передали американские посредники.

«Россия рассчитывает занять Донбасс за два месяца. Я удивлен, как можно до сих пор в это верить», — добавил он.

До этого Зеленский заявил агентству УНИАН, что его слова по поводу вывода ВСУ из Донбасса и позиции США были правдивыми. Он пояснил, что Соединенные Штаты рассматривают предоставление гарантий безопасности Украине только после вывода ВСУ из Донбасса, на чем настаивает Москва. Зеленский же считает, что в таком формате договоренности не будут работать.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Зеленский соврал, сказав, будто Вашингтон принуждает Киев вывести ВСУ из контролируемых районов Донбасса.

Ранее Зеленский рассказал, почему не может вывести ВСУ из Донбасса.