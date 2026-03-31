Женщина почти ничего не видит из-за кист на глазах

Британка практически потеряла зрение из-за кист на глазах, пишет The Sun.

Эмма родилась с фронтоназальной дисплазией — крайне редким врожденным состоянием, из-за которого у нее образовались кисты вокруг глаз. Со временем они увеличились: на нижних веках — до размера крупных монет, а на верхних — около 15 мм.

Из-за этого, а также сопутствующих заболеваний, включая синдром утренней зари и катаракту, у нее осталось лишь около 10 процентов зрения. Девушка практически не может работать и испытывает постоянную боль.

По словам Эммы, в детстве ей несколько раз предлагали операцию, однако ее мать отказывалась от лечения. О том, что у нее был шанс на раннюю помощь, она узнала только в 2023 году, когда получила доступ к медицинским записям.

Сейчас врачи сообщили, что в этом году операция все же возможна, но перед этим необходимо пройти ряд обследований. Из-за серьезных проблем со зрением Эмма не может самостоятельно добраться до Лондона из своего города и вынуждена собирать деньги на поездки. По ее словам, только дорога обойдется примерно в £450.

Ранее девушка лишила глаза незнакомца, который ее обнял во время танцев в клубе.

 
Теперь вы знаете
Как Минцифры предлагает бороться с VPN и сколько это будет стоить россиянам
