Умер известнейший российский вор в законе Тоточия

Один из самых известных российских воров в законе Батя умер на Кипре

На Северном Кипре умер 66-летний вор в законе Отари Тоточия, известный под прозвищем Батя. Об этом сообщает «Прайм Крайм», ссылаясь на источники.

«Отар Тоточия родился в Сухуми, жил и воровал в Тбилиси, сидел на Дальнем Востоке. После освобождения в 1992 году Тоточия обосновался в Москве, где прожил вплоть до введения в Уголовный кодекс антиворовской статьи», — сказано в материале.

По данным источника, Тоточия скончался от тяжелой болезни. На Кипр он перебрался после того, как нарушил нейтралитет в воровском конфликте и занял сторону авторитета Гули.

По данным на 2025 год в России и мире насчитывается около 400 воров в законе, около 100 из которых находятся в местах лишения свободы. При этом российские правоохранительные органы годами ведут борьбу против обладателей воровских титулов», писала «Лента.ру».

В 2019 году в российском уголовном кодексе в УК РФ появилась статья 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). По ней обладателю «титула» грозит до 15 лет заключения и штраф 5 миллионов рублей. В прошлом году по указанной статье были осуждены десять человек.

