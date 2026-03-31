«Главный секрет»: Виктория Лопырева рассказала о важности любви

Телеведущая и модель Виктория Лопырева заявила, что тема любви является ключевой и определяющей в жизни людей. Ее слова передал kp.ru.

«Я думаю, что любовь и есть тот главный секрет, который дарован нам от Господа Бога», — поделилась Лопырева.

Телеведущая назвала способность любить таким же талантом, как умение петь, танцевать или делать мир лучше. По мнению модели, этим навыком наделены далеко не все люди.

Помимо этого, Лопырева поделилась, что не умеет реагировать на чужие эмоции. Знаменитость на протяжении всей своей жизни пытается обрести эту способность. При этом телеведущая считает, что она преуспела на пути к своей цели.

До этого актриса Светлана Камынина призналась, что не знает универсального секрета любви. Артистка назвала это чувство даром, который дается не каждому. Однако знаменитость отметила, что этот навык можно «как-то развить».

