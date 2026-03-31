ВС Ирана атаковали дронами объекты компаний AT&T и Siemens в Израиле

Вооруженные силы Ирана нанесли удары беспилотниками по объектам компаний AT&T (American Telephone and Telegraph Company) и Siemens, расположенных в израильских Бен-Гурионе и Хайфе. Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает иранское агентство Tasnim.
«[ВС Ирана] с сегодняшнего утра нанесли разрушительные удары беспилотниками по стратегически важным объектам связи, телекоммуникаций и промышленности компаний Siemens и AT&T <...> в Бен-Гурионе и Хайфе», — говорится в сообщении.
До этого Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил, что нанесет удары по ряду международных компаний на Ближнем Востоке, в числе которых Apple, Google, Microsoft, Tesla, Boeing и другие.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля, продолжающейся с 28 февраля.
Ранее США и Израиль атаковали гражданский самолет с гуманитарной помощью.