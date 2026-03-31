Вход в подземный лабиринт для поставки гашиша из Марокко нашли за холодильником

Полиция Испании обнаружила в городе Сеута на севере Африки сложнейшую подземную инфраструктуру для ввоза тонн гашиша из Марокко. О спецоперации сообщается в пресс-релизе на ее официальном сайте.

Вход в подземный лабиринт был замаскирован огромным рефрижератором со звукоизоляцией, а сама конструкция представляла собой инженерное сооружение с тремя уровнями, рельсами, вагонетками и системой лебедок для безопасной транспортировки наркотиков.

Тоннель, скрытый под промышленным ангаром, состоял из шахты для спуска, промежуточной камеры, где тюки с гашишем укладывали на поддоны в так называемой «наркокладовой», и финального отрезка, ведущего в Марокко.

Для откачки грунтовых вод и поддержания тоннеля в рабочем состоянии были установлены две мощные насосные установки, которые работали непрерывно, но не привлекали внимания благодаря шумоизоляции помещения.

Операция против «сети сетей» гашишного трафика стартовала в феврале 2025 года и проходила в несколько этапов. Следствие установило, что группировку возглавляли два человека. Один из них, задержанный в Марокко в ночь на 26 марта, получил у полицейских прозвище «наркоархитектор» и «хозяин тоннелей». Его подозревают в создании такого же подземного лабиринта, найденного годом ранее.

Второй наркоделец действовал в Сеуте, где обсуждались поставки и заключались сделки; ему принадлежала вся изъятая в ходе расследования партия наркотиков.

В ходе масштабного финального этапа операции задержали 27 человек, изъяли более 17 тонн гашиша и 88 кг кокаина, конфисковали €1,4 млн наличными, 66 средств связи и 15 автомобилей класса люкс.

Ранее полиция Перу нашла ведущий в тюрьму тоннель наркоторговцев.

 
