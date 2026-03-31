Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
В США назвали «худшее решение» для Трампа в Иране

Юрист Зирин: худший вариант для Трампа — выйти из войны с Ираном
Kylie Cooper/Reuters

«Худшим вариантом» для президента США Дональда Трампа будет выход из войны с Ираном, который позволит Тегерану «восстановиться и модернизироваться». Об этом в статье для американского издания The Hill бывший федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка, юрист Джеймс Д. Зирин.

Зирин отметил, что сейчас Трампу следует «ликовать, а не уставать от войны», так как для США кампания в Иране идет успешно, и Вашингтон «уверенно движется к завершению начатого дела». Юрист отметил, что «четкую форму» обрели и цели США, которые заключаются в обеспечении безопасности Ормузского пролива, пресечении ядерной программы Ирана, ограничении ракетных возможностей страны и прекращении поддержки «иранских марионеток».

Также, по его мнению, Иран все еще представляет «неприемлемую опасность» для ближневосточного региона, которую нужно устранить.

«Я не предпочитаю войну дипломатии. Но я отвергаю взгляды тех, кто, должно быть, ненавидит Трампа больше, чем хладнокровных преступников, стоящих во главе иранского режима. Проявит ли Трамп настойчивость? Потерял ли он самообладание? Худшим вариантом было бы просто сбежать. Это позволило бы Ирану лишь восстановиться и модернизироваться, оставив проблему какому-нибудь будущему президенту», — отметил он.

30 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Трамп хочет заключить сделку с Ираном до 6 апреля. Также газета Wall Street Journal написала, что Трамп сообщил советникам о готовности закончить операцию против Ирана и без разблокировки Ормузского пролива.

При этом 28 марта телеканал CBS со ссылкой на информированные источники сообщил, что Белый дом предупредил союзников о том, что достижение сделки с Ираном потребует времени.

Глава Пентагона Пит Хегсет также заявил, что ближайшие дни военной операции против Ирана станут решающими.

Ранее в США рассказали о «геополитическом тупике» из-за Ирана и Украины.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

