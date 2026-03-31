Политолог объяснил, что ждет НАТО в ближайшей перспективе

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Политика

Политолог Бычков: НАТО в ближайшей перспективе изменится или исчезнет
Global Look Press

В ближайшей перспективе НАТО либо полностью поменяет структуру, либо исчезнет. Такое мнение в интервью RuNews24.ru высказал директор факультета государственной и муниципальной политики Университета «Синергия» Алексей Бычков. По его словам, на отсутствие целостности альянса указывает реакция ключевых его членов на конфликт в Персидском заливе.

«Мы увидели четкий посыл от так называемых союзников Соединенных Штатов Америки по блоку НАТО, которые либо не предпринимали прямых действий на зов США, либо старались всячески показать видимость этих действий, при этом не производя никаких решительных шагов или манипуляций», — отметил Бычков.

Кроме того, наблюдается усиление региональных лидеров, таких как Турция, добавил он.

26 марта американский лидер Дональд Трамп в социальной сети Truth Social опубликовал пост, в котором заявил, что Соединенные Штаты в рамках операции против Ирана не получили ничего от НАТО. Как отметил хозяин Белого дома, Вашингтон на самом деле не нуждается в помощи Североатлантического альянса. Однако он никогда не забудет поступка НАТО, предупредил глава государства.

Ранее президент Германии выступил против войны Трампа в Иране.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
