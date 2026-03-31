Политолог объяснил, что ждет НАТО в ближайшей перспективе

В ближайшей перспективе НАТО либо полностью поменяет структуру, либо исчезнет. Такое мнение в интервью RuNews24.ru высказал директор факультета государственной и муниципальной политики Университета «Синергия» Алексей Бычков. По его словам, на отсутствие целостности альянса указывает реакция ключевых его членов на конфликт в Персидском заливе.

«Мы увидели четкий посыл от так называемых союзников Соединенных Штатов Америки по блоку НАТО, которые либо не предпринимали прямых действий на зов США, либо старались всячески показать видимость этих действий, при этом не производя никаких решительных шагов или манипуляций», — отметил Бычков.

Кроме того, наблюдается усиление региональных лидеров, таких как Турция, добавил он.

26 марта американский лидер Дональд Трамп в социальной сети Truth Social опубликовал пост, в котором заявил, что Соединенные Штаты в рамках операции против Ирана не получили ничего от НАТО. Как отметил хозяин Белого дома, Вашингтон на самом деле не нуждается в помощи Североатлантического альянса. Однако он никогда не забудет поступка НАТО, предупредил глава государства.

Ранее президент Германии выступил против войны Трампа в Иране.