Россиянин попал в больницу после спора с соседями из-за громкой музыки

В Омской области пьяная компания избила соседа из-за замечания о музыке
Инцидент Омск/VK

В Омской области двое местных жителей жестоко избили соседа, который попросил убавить громкую музыку. Об этом сообщается в группе «Инцидент Омск» во ВКонтакте.

Инцидент произошел 28 марта в поселке Политотдел, двое мужчин в состоянии сильного алкогольного опьянения ворвались в дом соседа и накинулись на него за просьбу сделать музыку тише. Они прижали мужчину лицом к полу и избили.

Пострадавшего с множественными травмами увезли в больницу в хирургическое отделение. Врачи зафиксировали средний вред здоровью. Обстоятельства произошедшего выясняются.

До этого в Курске мужчина молотком проломил соседу череп из-за ремонта двери. Обвиняемый вместе с соседом ремонтировали дверь в квартиру. Мужчины поссорились, курянин повалил потерпевшего на пол и несколько раз ударил молотком по голове. Пострадавший получил открытый перелом костей свода и основания черепа.

Ранее петербуржец молотком расколотил дверь квартиры соседа и не смог объяснить, зачем.

 
