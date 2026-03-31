Раскрыто местоположение осужденного за сожжение Корана Никиты Журавеля

Никита Журавель, осужденный за сожжение Корана, в данный момент находится в колонии в Ульяновской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщила член Совета по правам человека при президенте РФ, правозащитница Ева Меркачева.

Она рассказала, что мать молодого человека получила от него письмо.

«[Журавель] пишет, что жив и здоров. Пишет, что написал домой бумажное письмо около месяца назад и надеется, что его получили (не получили). Дату написал в письме 26.03.2026», — отметила Меркачева.

Также правозащитница добавила, что мать осужденного была рада «получить хоть какую-то весточку от сына».

На прошлой неделе Меркачева сообщила, что получила письмо от адвоката Журавеля о его возможной пропаже. Тогда она выразила надежду на то, что молодой человек жив. Комментируя ситуацию, в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) заявили, что данные о «бесследно исчезнувшем» поджигателе Корана являются ложными. Как сообщили в ведомстве, осужденный отбывает наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы.

В ноябре прошлого года Волгоградский областной суд назначил Никите Журавелю наказание в виде 14 лет колонии строгого режима с учетом первого приговора по делу о сожжении Корана на фоне мечети. Позднее апелляционный суд признал приговор законным.

Ранее в России утвердили закон о запрете перевода экстремистов между колониями.