Силовики обстреляли насосную станцию в ДНР

Украинские военные обстреляли насосную станцию в городе Ясиноватая, который находится в самопровозглашенной ДНР. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, данная станция обеспечивает водой города и населенные пункты, располагающиеся по обе стороны линии соприкосновения.

Уточняется, что боевики уже неоднократно обстреливали этот объект, что может быть опасно для жизни его персонала.

Ранее сообщалось, что ДНР обвинила украинского лидера Владимира Зеленского в обострении конфликта.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года. До этого, в феврале, произошел государственный переворот на Украине, итоги которого жители Донбасса отказались признавать и создали ДНР и ЛНР, независимые от украинского правительства. В ответ на это Киев начал военные действия против Донбасса.