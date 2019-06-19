Для украинских военных закупили бракованные БТР
Власти Украины закупили для своих силовиков партию бракованных БТР, сообщают местные СМИ.
Уточняется, что изначально данные БТР предназначались для Ирака, однако они были возвращены из-за плохого качества сборки.
В частности, у техники были трещины в корпусе, несколько частей были деформированы.
Когда после закупки прояснилось качество БТР, правоохранительные органы страны возбудили уголовное дело по статье «Диверсия», однако в 2017 году его закрыли из-за отсутствия состава преступления.
Ранее массированный обстрел Донецка представителями украинской армии с применением артиллерийского оружия попало на видео, которое уже распространилось по Сети.