Российская армия вскоре получит лазерное оружие

Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в скором времени Вооруженные силы России получат новое оружие. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в основе нового оружия заложены технологии лазерной энергии и гиперзвука.

Он добавил, что первые образцы оружия данного типа уже находятся на опытно-боевом дежурстве.

Ранее Шойгу предложил выработать новую военную теорию.

По его мнению, современные войны требуют новых подходов, поскольку боевые действия скоротечны, а на исправление ошибок часто нет времени.