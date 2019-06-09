Боевики ИГ напали на армейский патруль к югу от Пальмиры
Боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ) атаковали патруль сирийской армии к югу от Пальмиры, передает Al-Masdar News.
По данным портала, в результате нападения погибли трое сирийских военных, в их числе один офицер.
Уточняется, что боевики напали на сирийских военнослужащих из засады.
Ранее сообщалось, что ИГ впервые за пять лет опубликовало видео со своим главарем.
«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.