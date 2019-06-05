Крейсер «Москва» вновь вышел в море после долгих лет простоя

После перерыва на ремонт флагман Черноморского флота крейсер «Москва» отправился в море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

Как отмечается, крейсер долго находился на ремонте, поэтому не мог вернуться в открытое море. Теперь обновленная «Москва» отправится в морские полигоны боевой подготовки, где отработает ряд команд. Это проводится для того, чтобы проверить все новые комплектующие крейсера.

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