НАТО отказался признавать Крым российским

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не признает полуостров Крым российским регионом, передает РИА «Новости».

Об этом он сказал на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Столтенберга, НАТО не планирует признавать Крым российским.

Он также добавил, что альянс осуждает «агрессивные действия» России в Черном море.

Ранее сообщалось, что Зеленский и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обсудили Крым.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.