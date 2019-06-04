НАТО отказался признавать Крым российским
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не признает полуостров Крым российским регионом, передает РИА «Новости».
Об этом он сказал на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По словам Столтенберга, НАТО не планирует признавать Крым российским.
Он также добавил, что альянс осуждает «агрессивные действия» России в Черном море.
Ранее сообщалось, что Зеленский и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обсудили Крым.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.