Эрдоган вновь заявил, что Турция не намерена отказываться от С-400

Президент Турции Тайип Эрдоган вновь заявил, что не намерен отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем С-400, пишет The New York Times.

Выступая перед журналистами после утренних молитв, Эрдоган также заявил, что предложение Соединенных Штатов о продаже ракет «Патриот» не было таким выгодным, как предложение России.

«Мы сделали определенный шаг, здесь есть соглашение, и мы привержены ему. Мы не можем сделать шаг назад», — сказал Эрдоган о сделке с Москвой.

Ранее СМИ сообщили, что американский лидер Дональд Трамп отреагировал на предложение президента Турции Тайипа Эрдогана по созданию совместной рабочей группы в связи с приобретением турецкой стороной российских зенитно-ракетных комплексов С-400.