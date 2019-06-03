В Минобороны высказались о сносе бюста Жукову в Харькове
Официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков высказался после того, как в Харькове радикалы снесли бюст маршалу Георгию Жукову. Об этом говорится в комментарии ведомства, поступившем в «Газету.Ru».
По словам Конашенкова, инцидент является примером результатов «нового цивилизационного выбора» на украинской территории после 2014 года. Он подчеркнул, что националисты не заставят граждан страны забыть о том, что они являются народом-победителем.
«Методы современных украинских последователей нацистов насильно стереть память народа — те же, что и в 30-х годах прошлого века в Германии», — заявил Конашенков.
Он напомнил о судьбе нацисткой Германии и заметил, что финал националистов можно предсказать.
Ранее в Верховной раде Украины отреагировали на снос харьковскими радикалами бюста маршала Георгия Жукова и назвали подобные действия издевательством над историей.