В Минобороны высказались о сносе бюста Жукову в Харькове

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Официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков высказался после того, как в Харькове радикалы снесли бюст маршалу Георгию Жукову. Об этом говорится в комментарии ведомства, поступившем в «Газету.Ru».

По словам Конашенкова, инцидент является примером результатов «нового цивилизационного выбора» на украинской территории после 2014 года. Он подчеркнул, что националисты не заставят граждан страны забыть о том, что они являются народом-победителем.

«Методы современных украинских последователей нацистов насильно стереть память народа — те же, что и в 30-х годах прошлого века в Германии», — заявил Конашенков.

Он напомнил о судьбе нацисткой Германии и заметил, что финал националистов можно предсказать.

Ранее в Верховной раде Украины отреагировали на снос харьковскими радикалами бюста маршала Георгия Жукова и назвали подобные действия издевательством над историей.