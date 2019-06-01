«Было слышно в Нижнем Новгороде»: свидетель о взрывах на заводе в Дзержинске

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Свидетель рассказал подробности взрывов, произошедших на заводе «Кристалл» в Дзержинске под Нижним Новгородом. Об этом сообщает телеканал «360».

По его словам, дым начал рассеиваться только через час после взрыва.

При этом он добавил, что у него есть друзья в Нижнем Новгороде, которые сообщили, что тоже слышали взрыв.

«Взрыв был слышен в Нижнем Новгороде. Тридцать километров от города», — подчеркнул свидетель.

Ранее источник рассказал про последствия взрывов на заводе в Дзержинске.

По предварительным данным, причиной взрывов стало «нарушение технологического процесса производства работ».