«Было слышно в Нижнем Новгороде»: свидетель о взрывах на заводе в Дзержинске
Свидетель рассказал подробности взрывов, произошедших на заводе «Кристалл» в Дзержинске под Нижним Новгородом. Об этом сообщает телеканал «360».
По его словам, дым начал рассеиваться только через час после взрыва.
При этом он добавил, что у него есть друзья в Нижнем Новгороде, которые сообщили, что тоже слышали взрыв.
«Взрыв был слышен в Нижнем Новгороде. Тридцать километров от города», — подчеркнул свидетель.
Ранее источник рассказал про последствия взрывов на заводе в Дзержинске.
По предварительным данным, причиной взрывов стало «нарушение технологического процесса производства работ».