Стала известна причина взрывов на заводе под Нижним Новгородом

Названа причина взрывов на заводе в нижегородском Дзержинске. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Уточняется, что взрыв произошел сегодня, 1 июня, на заводе «Кристалл».

По предварительным данным источника, причиной стало — «нарушение технологического процесса производства работ».

В настоящее время данных о пострадавших и разрушения пока нет.

Также в экстренных службах отметили, что в здании все еще сохраняется возможность возникновения повторных взрывов.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел на оборонном заводе под Нижним Новгородом.