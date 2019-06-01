Стала известна причина взрывов на заводе под Нижним Новгородом
Названа причина взрывов на заводе в нижегородском Дзержинске. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Уточняется, что взрыв произошел сегодня, 1 июня, на заводе «Кристалл».
По предварительным данным источника, причиной стало — «нарушение технологического процесса производства работ».
В настоящее время данных о пострадавших и разрушения пока нет.
Также в экстренных службах отметили, что в здании все еще сохраняется возможность возникновения повторных взрывов.
Ранее сообщалось, что взрыв произошел на оборонном заводе под Нижним Новгородом.