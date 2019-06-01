Появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М

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В Сети появилось видео испытания российского бомбардировщика Ту-22М3М. Об этом сообщает «Звезда».

На кадрах видно, как бомбардировщик взлетает с широко расправленными крыльями. Однако при наборе скорости самолет прижимает крылья, приобретая тем самым «стреловидную» форму.

Как отмечается, такой бомбардировщик предназначен для ликвидации разнообразных наземных и надводных целей.

Кроме того, уточняется, что у модели высокий уровень информационного обеспечения.

Ранее стало известно, когда Ту-22М3М поступит на вооружение воздушно-космических сил.