Иран отказался вести переговоры с США

Иран не будет вести переговоры насчет ядерной сделки с американской стороной. Об этом заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи, передает Reuters.

«Мы уже мы говорили, что не будем вести переговоры с США, потому что они не приносят никакой пользы, а приносят только вред», — отметил Али Хаменеи.

По словам верховного лидера Ирана, диалог возможен в случае, если Вашингтон отменит санкции.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп назвал условие для переговоров с Тегераном.