Трамп назвал дату решения по СНВ

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не примет решения по продлению договора о сокращении стратегических вооружений до 2020 года. Об этом сообщает Reuters.

По словам специального помощника Трампа Тима Моррисона, вопрос о продлении действия нового Договора СНВ обсуждается в администрации.

«Решение президент примет в следующем году», — добавил Моррисон.

Ранее сообщалось, что глава российского МИДа Сергей Лавров и американский госсекретарь Майк Помпео обсудили на переговорах в Сочи СНВ и ДРСМД.