Евросоюз призвал Сербию и Косово к сдержанности

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Евросоюз призвал Сербию и непризнанное Косово к сдержанности после вторжения косовского спецназа в сербские анклавы. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, ЕС поддерживает контакт с Белградом и Приштиной.

Как отмечается, Брюссель призвал все стороны к «максимальной сдержанности».

Ранее сообщалось, что Сербия отправила колонну военных и технику к югу страны.

Также стало известно, что сербская армия приведена в боеготовность из-за конфликта в Косово