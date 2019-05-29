Евросоюз призвал Сербию и Косово к сдержанности
Евросоюз призвал Сербию и непризнанное Косово к сдержанности после вторжения косовского спецназа в сербские анклавы. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, ЕС поддерживает контакт с Белградом и Приштиной.
Как отмечается, Брюссель призвал все стороны к «максимальной сдержанности».
Ранее сообщалось, что Сербия отправила колонну военных и технику к югу страны.
Также стало известно, что сербская армия приведена в боеготовность из-за конфликта в Косово