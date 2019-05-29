Об угрозах Крымскому мосту со стороны Украины рассказал военный эксперт

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Военный эксперт Александр Артамонов предупредил об опасности широкомасштабных боевых действий в случае, если Киев решится на новую провокацию с боевыми кораблями против Крымского моста. Об этом он написал в статье для еженедельника «Звезда».

По словам эксперта, речь идет о приобретении администрацией бывшего президента Украины Петра Порошенко у США двух эсминцев проекта Oliver Hazard Perry. Он отметил, что применение этих фрегатов будет означать начало военных действий, на который Россия может дать «асимметричный ответ».

«Хочется надеяться, что украинским военным хватит благоразумия, чтобы не развязать настоящую войну», — пишет Артамонов.

Он добавил, что при строительстве моста через Керченский пролив риск тарана был предусмотрен: чтобы исключить соприкосновение конструкций моста с судами, строители установили так называемые «палы». Кроме того, за обстановкой в районе Крымского моста наблюдает противодиверсионная группа Черноморского флота, подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что Минтранс анонсировал досрочное завершение строительства Крымского моста.