США перестанут тренировать турецких пилотов на F-35 из-за закупок С-400

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Соединенные Штаты всерьез рассматривают возможность приостановки обучения турецких пилотов на американских истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35, передает Reuters со ссылкой на источник.

По его словам, это связано с прогрессом в переговорах между Москвой и Анкарой по вопросу о закупках у России зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400, несмотря на протест со стороны союзника Турции по НАТО — США.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус заявила на брифинге, что Турцию ждут «крайне негативные последствия», если она не откажется от покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Вашингтон неоднократно требовал от Турции отказаться от приобретения российских ЗРК, объясняя это несовместимостью С-400 с оборонными системами НАТО и угрозой североатлантическому альянсу со стороны России. Вместо этого Анкаре предлагается закупить американские зенитные ракетные комплексы Patriot