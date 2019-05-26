В Иране отметили «страх» военных США войти в Персидский залив

Заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции Али Фадави заявил, что Соединенные Штаты находятся в крайне уязвимом положении на Ближнем Востоке. Об этом сообщает агентство Fars.

По его словам, в связи с этим авианосец США USS Abraham Lincoln «отказался зайти в Персидский залив из-за страха».

Он также отметил, что переговоры с США бессмысленны, а их присутствие в регионе «театрально и бесполезно».

Ранее сообщалось, что Иран предлагает странам Персидского залива договор о ненападении.