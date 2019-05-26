Иран обещал потопить корабли США секретным оружием

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В случае «ошибки» Иран может отправить на дно корабли ВМС США в Персидском заливе, так как страна располагает «секретным оружием». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иранское телевидение.

По словам советника командующего Корпусом стражей исламской революции Мортезы Корбани, Тегеран готов ответить на любую провокацию Соединенных Штатов и предупредил Вашингтон о последствиях военного вторжения.

«Мы используем против них секретное оружие в случае развязывания войны и отправим на морское дно два их авианосца вместе с самолетами и экипажами», — сказал Корбани.

Ранее американский сенатор-республиканец Берни Сандерс сообщил о заговоре в сенате США с целью срыва войны с Ираном.