«Будет нужно, я пошлю»: Трамп о войсках США на Ближнем Востоке

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Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские власти рассматривают усиление военного контингента на Ближнем Востоке, однако пока не приняли такого решения. Слова президента передает РИА «Новости».

Он выразил мнение, что в настоящий момент такой шаг не нужен Соединенным Штатам.

«Если это будет нужно [отправить войска], я, конечно, пошлю войска. Иран — очень плохой и опасный игрок», — добавил Трамп.

Он также отметил, что Иран является «страной терроризма», с которой США не намерены «мириться».

Ранее сообщалось, что Белый дом просят отправить 10 тысяч солдат на Ближний Восток.