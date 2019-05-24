«Будет нужно, я пошлю»: Трамп о войсках США на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские власти рассматривают усиление военного контингента на Ближнем Востоке, однако пока не приняли такого решения. Слова президента передает РИА «Новости».
Он выразил мнение, что в настоящий момент такой шаг не нужен Соединенным Штатам.
«Если это будет нужно [отправить войска], я, конечно, пошлю войска. Иран — очень плохой и опасный игрок», — добавил Трамп.
Он также отметил, что Иран является «страной терроризма», с которой США не намерены «мириться».
Ранее сообщалось, что Белый дом просят отправить 10 тысяч солдат на Ближний Восток.