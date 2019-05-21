У террористов есть химоружие и беспилотники, заявил глава ФСБ

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Директор ФСБ Александр Бортников проинформировал о том, что в распоряжении террористов есть материалы для производства химоружия. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, такое заявление он сделал во время заседания руководителей органов безопасности государств-участников СНГ в Душанбе.

«Преступники располагают материалами, технологиями и инфраструктурой для производства химического оружия», — заявил Бортников.

Он добавил, что «поражающие элементы» доставляются при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что МИД России встревожен информацией о подготовке новых химатак в Сирии.