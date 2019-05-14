Министерство обороны США обучит искусственный интеллект воздушному бою
Агентством перспективных исследований минобороны США (DARPA) решило разработать искусственный интеллект (ИИ) для американских боевых самолетов, сообщает Flightglobal.
Поясняется, что истребители, управляемые ИИ, смогут быстрее реагировать в бою, чем пилоты. Отмечается, что ближний воздушный бой требует от летчиков высокой концентрации и напряжения.
«Мы предвидим будущее, в котором ИИ будет обрабатывать маневры за доли секунды», — рассказал подполковник ВВС США Дэн Яворсек.
С 17 мая Пентагон начнет поиск соискателей для исследований.
Сроки реализации проекта не сообщаются.