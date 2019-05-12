Иран призвал США покинуть Ближний Восток
Командующий иранскими ВМС контр-адмирал Хоссейн Ханзади заявил, что США должны покинуть Ближний Восток. Об этом сообщает ISNA.
«Разговорами об отправке авианосца в Персидский залив США пытаются увеличить вероятность войны», — сказал Ханзади.
По его словам, Вашингтон обязан покинуть данный регион.
Он также добавил, что присутствие США на Ближнем Востоке «подошло к концу».
Ранее сообщалось, что Германия призвала не допустить вооруженных столкновений США и Ирана.