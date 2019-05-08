Боевики вновь атаковали Россию в Сирии
Сирийские боевики вновь обстреляли российскую авиабазу Хмеймим. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин, передает ТАСС.
По словам Купчишина, всего «в направлении авиабазы было выпущено 12 реактивных снарядов».
По данным российских военных, обстрел велся с двух огневых позиций. Сообщается, что авиация ВКС России и войска Сирии уничтожили боевиков, обстрелявших Хмеймим.
Ранее, 6 мая, сирийские боевики два раза совершили обстрел российской авиабазы в Хмеймиме.