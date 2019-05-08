«Хромые утки»: власти Крыма об оставшихся на полуострове украинских МиГ-29

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Депутат Государственной думы от Севастополя Дмитрий Белик рассказал о состоянии «порядка десяти» истребителей МиГ-29 украинских ВВС, которые остались на полуострове после присоединения Крыма к России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он уточнил, что речь идет о самолетах, которые находятся на базе «Бельбек». По его словам, с 2014 года истребители пришли «в полную негодность», так как никто не занимался их техническим обслуживанием. Депутат подчеркнул, что российские военные только охраняют боевые самолеты.

«Они [МиГ-29] сегодня напоминают не ястребов, а хромых уток — стойки шасси и колеса у них отжили свое. На сегодняшний день их дешевле сдать на металлолом, чем ремонтировать», — сказал Белик.

Ранее в Киеве похвастались ракетами, способными долететь до Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.