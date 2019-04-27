Минобороны накажет командиров из-за ситуации с курсантами ВДВ

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Комиссия Минобороны провела проверку в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище после того, как в СМИ появилась информация о массовом срыве погон курсантами. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным ведомства, этой ситуации однозначно не было.

В результате проверки были выявлены пять курсантов, которые проявили недовольство из-за слухов об отмене погон голубого цвета, не зная нормативных документов о правилах ношения формы. В Минобороны пообещали наказать командиров и начальников курсантов, которые не рассказали курсантам о требованиях к цвету погон.

Ранее сообщалось, что курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста.