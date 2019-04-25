В МИД отреагировали на угрозы посла США в адрес России
Источник в российском МИДе дал комментарий после того, как посол Соединенных Штатов в Москве Джон Хантсман пригрозил России авианосцами. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам источника, в ведомстве отнеслись к его словам с сожалением и недоумением.
«Складывается впечатление, что он полностью исчерпал свой дипломатический потенциал, принявшись грозить нашей стране военной силой», --заявил источник.
Он подчеркнул, что разговаривать с Москвой на языке угроз бесполезно, и добавил, что на любую силу найдутся средства противодействия.
Ранее посол США пригрозил РФ «сотнями тысяч тонн дипломатии» с авианосца в Средиземноморье.