В МИД отреагировали на угрозы посла США в адрес России

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Источник в российском МИДе дал комментарий после того, как посол Соединенных Штатов в Москве Джон Хантсман пригрозил России авианосцами. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам источника, в ведомстве отнеслись к его словам с сожалением и недоумением.

«Складывается впечатление, что он полностью исчерпал свой дипломатический потенциал, принявшись грозить нашей стране военной силой», --заявил источник.

Он подчеркнул, что разговаривать с Москвой на языке угроз бесполезно, и добавил, что на любую силу найдутся средства противодействия.

Ранее посол США пригрозил РФ «сотнями тысяч тонн дипломатии» с авианосца в Средиземноморье.