В США поставили ультиматум Турции по С-400

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Сенатор-демократ США Боб Менендес заявил, что Турции необходимо выбрать между российскими системами ПВО С-400 и американскими самолетами пятого поколения F-35. Об этом сообщает РИА «Новости».

В противном случае, по словам сенатора, США введут санкции в отношении Турции.

«Если президент [Турции Тайип] Эрдоган будет настаивать на приобретении противоракетной системы С-400 и завершит ее покупку и установку, то будут наложены санкции на основе законопроекта, который я первоначально внёс [в конгресс]», — отметил Менендес.

Он добавил, что США не хочет вводить санкции, однако «система С-400 несовместима с архитектурой НАТО».

«Никогда не будет F-35 рядом с С-400, этого никогда не произойдет», — заключил Менендес.

Ранее сообщалось, что Турция обратится к России в случае отказа США поставлять F-35.