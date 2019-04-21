Лавров ждет экспертов в Керченском проливе

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности принять европейских экспертов в Керченском проливе, передает RT.

Уточняется, что в декабре 2018 года канцлер Германии Ангела Меркель обратилась к Владимиру Путину с просьбой направить в регион немецких специалистов. Берлин выразил желание, чтобы к поездке присоединились французы.

Через некоторое время российской стороне передали концепцию такой поездки, которая предполагала размещение на постоянной основе некой наблюдательной миссии.

Отвечая на вопрос, сочли ли Берлин и Париж данную ситуацию поводом «зайти, поставить свои корабли», Лавров согласился, отметив при этом, что это «абсолютно бесперспективная история».