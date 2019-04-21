В Черное море вошел разведывательный корабль Британии

Британский разведывательный корабль HMS Echo вошел в акваторию Черного моря, сообщает RT.

Корабль движется в северном направлении.

Ранее в Национальном центре управления обороной Минобороны России заявили, что силы Черноморского флота (ЧФ) организовали непрерывное слежение за эсминцем США, который вошел в акваторию Черно моря.

Уточняется, что береговые радиотехнические средства ЧФ взяли корабль США под постоянное наблюдение. Более того, контроль над эсминцем осуществляют патрульный корабль «Василий Быков» и разведывательный корабль «Иван Хурс» ЧФ.