Снайпер ВСУ обстрелял съемочную группу ВГТРК под Донецком
Под Донецком съемочная группа ВГТРК попала под снайперский обстрел со стороны украинских силовиков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Народной милиции самопровозглашенной ДНР.
Как отмечается, съемочная группа готовила репортаж о жизни мирных граждан на территории ДНР, когда по ней открыли огонь.
«Необходимо отметить, что огонь вел снайпер, который отчетливо видел в прицел людей, в которых он стрелял», — отметил представитель Народной милиции.
По его словам, никто их членов съемочной группы не пострадал.
Уточняется, что представители Народной милиции обратились к ОБСЕ, попросив осудить действия украинских военных.
Ранее сообщалось, что ДНР обвинила ВСУ в прицельном огне по населенным пунктам.