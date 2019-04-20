Снайпер ВСУ обстрелял съемочную группу ВГТРК под Донецком

Под Донецком съемочная группа ВГТРК попала под снайперский обстрел со стороны украинских силовиков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Народной милиции самопровозглашенной ДНР.

Как отмечается, съемочная группа готовила репортаж о жизни мирных граждан на территории ДНР, когда по ней открыли огонь.

«Необходимо отметить, что огонь вел снайпер, который отчетливо видел в прицел людей, в которых он стрелял», — отметил представитель Народной милиции.

По его словам, никто их членов съемочной группы не пострадал.

Уточняется, что представители Народной милиции обратились к ОБСЕ, попросив осудить действия украинских военных.

Ранее сообщалось, что ДНР обвинила ВСУ в прицельном огне по населенным пунктам.