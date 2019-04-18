«2:0 в пользу России»: в Госдуме отреагировали на присутствие кораблей НАТО в Балтике
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин дал комментарий в связи с нахождением в акватории Балтийского моря группы кораблей НАТО. Об этом сообщает RT.
По его мнению, речь может идти как о плановых маневрах, так и о попытке продемонстрировать силу российской стороне.
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«Но, на мой взгляд, необходимо смотреть на результаты. А сегодня уже как минимум 2:0 в пользу нашей страны», — сказал Шерин.
Он уточнил, что в пользу России развиваются ситуации на территории Сирии и Венесуэлы. В связи с этим американская сторона пытается продемонстрировать России «хоть что-то».
Ранее сообщалось, что корабли России следят за военно-морской группой НАТО в Балтике.