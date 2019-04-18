Корабли России следят за военно-морской группой НАТО в Балтике

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Национальный центр управления обороной России проинформировал о том, что российские корабли наблюдают за действиями военно-морской группы НАТО в акватории Балтийского моря. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что группа кораблей блока вошла в морскую акваторию 18 апреля. В ее состав входят фрегаты ВМС Турции, Польши, Испании, а также американский эсминец Gravely.

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По данным ведомства, в настоящее время в регионе дежурят самолеты морской авиации, корабельные ударные группы, а также береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал».

Ранее силы ЧФ организовали слежение за эсминцем США в Черном море.