На Украине появится медаль «За ранение»

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В Вооруженных силах Украины появится новая медаль «За ранение». Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, эта медаль войдет в новую систему ведомственных наград минобороны Украины.

Как отмечается, степень тяжести ранений будет определяться веточками, которые крепятся на ленте медали и планке.

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При этом на медали будет надпись: «За жертву крови в боях за свободу Украины».

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил пулеметчицу «Ведьму».