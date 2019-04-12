На Украине появится медаль «За ранение»
В Вооруженных силах Украины появится новая медаль «За ранение». Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, эта медаль войдет в новую систему ведомственных наград минобороны Украины.
Как отмечается, степень тяжести ранений будет определяться веточками, которые крепятся на ленте медали и планке.
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При этом на медали будет надпись: «За жертву крови в боях за свободу Украины».
Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил пулеметчицу «Ведьму».