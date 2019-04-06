Армия Азербайджана приведена в боевую готовность

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов распорядился, чтобы подразделения вооруженных сил страны в любое время были готовы к началу активных боевых операций, передает ТАСС.

«Министр дал конкретные указания командирам и начальникам всех уровней организовать постоянное наблюдение и держать под контролем действия противника, дать решительный ответ на его возможные провокации и в любое время быть готовыми к началу активных боевых операций», — говорится в сообщении после служебного совещания.

Также Гасанов поставил задачи увеличить интенсивность учений и тренировок, проводимых согласно плану боевой подготовки, в особенности в ночное время.